Визнали навіть у "ДНР": бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів

Глава так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР" Сергій Цемкало похвалився, що виші "республіки" мають міжнародні дипломи.

Як розповів Цемкало, "міністерство" у 2019 році уклало "міжнародний договір" із невизнаною "ДНР", пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на ОстроВ.

"Була проведена певна робота з міжнародної співпраці у сфері освіти", – заявив він.

За його словами, договір із "Донецькою народною республікою" повністю врегулював питання визнання всіх документів про освіту, звань і наукових ступенів.

Бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР".

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