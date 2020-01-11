Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Визнали навіть у "ДНР": бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів

Читати матеріал російською

Глава так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР" Сергій Цемкало похвалився, що виші "республіки" мають міжнародні дипломи.

Як розповів Цемкало, "міністерство" у 2019 році уклало "міжнародний договір" із невизнаною "ДНР", пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на ОстроВ.

Новини
Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР": що це означає

"Була проведена певна робота з міжнародної співпраці у сфері освіти", – заявив він.

За його словами, договір із "Донецькою народною республікою" повністю врегулював питання визнання всіх документів про освіту, звань і наукових ступенів.

Бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів

Бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Оксана Воля
Теги
Новини ЛНР освіта університет
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Комедия)))))) как и вся россия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0