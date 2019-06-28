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Стало відомо, скільки дітей з інвалідністю братимуть у дитсадки України

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Кабінет міністрів України визначив, що в одній інклюзивній групі дитячого садка має бути не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Як передає УП.Життя, відповідний порядок опублікований на сайті відомства та набув чинності 24 червня 2019 року.

Згідно правил організації інклюзії в дошкіллі, до однієї групи в садочку може ходити не більше однієї дитини зі складними порушеннями розвитку. До двох дошкільнят приймуть в заклад зі сліпотою, глухотою або з тяжкими порушеннями мовлення. Дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями візьмуть не більше трьох.

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За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, відтепер дошкільнята з особливими освітніми потребами мають ще більше можливостей для соціалізації у суспільстві.

"Під цю зміну держава також передбачила фінансову підтримку. У бюджет 2019 року вперше заклали спеціально кошти на інклюзивну освіту у дошкіллі – йдеться про 37,2 млн гривень, які підуть на корекційно-розвивальні заняття та обладнання для дітей", – заявила Гриневич.

Тепер усі керівники закладів мають детально ознайомитися з прийнятим порядком та організовувати роботу відповідно до нього. Адже є ситуації, коли дитину з особливими освітніми потребами не приймають в дитсадок чи школу, бо не хочуть створювати умови для інклюзивного навчання.

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"Така ситуація – неприпустима. За законом "Про освіту" керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу чи клас й відповідні умови навіть для однієї дитини", – пояснила міністр.

Щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до садочка, потрібно звернутися батькам у заклад із заявою та висновком інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

Дитячий садок

Дитячий садок

Погляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, эксперты не смогли дать однозначный ответ на вопрос, во сколько лет отдавать ребенка в школу.

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Тема
дошкільний період
Місце
Україна
Теги
дитячий садокдіти
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