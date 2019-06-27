Визначено найкращий вік для вивчення другої мови

Якщо ви хочете вивчити іноземну мову, чи слід вам починати якомога раніше, щоб повністю оволодіти нею? На загальну думку, дітям легше, ніж дорослим вивчити мови, тому що дитинство є "критичним періодом" для вивчення мови, повідомляє інтернет-видання The Independent.

Нове дослідження з використанням мозкового сканування та інноваційних статистичних методів передбачає, що наша здатність вивчати мову поступово зменшується протягом нашого життя.

Знайома багатьом мантра про те, що діти занурюються в мову "вбираючи його, як губка", а дорослі, мабуть, цього не роблять, сама по собі не є доказом існування критичного періоду для вивчення мови. Але дітям легше і важливіше швидко освоїти мову, який вони чують, коли говорять навколо них, повідомляє видання.

На додаток до цього переважно для молодших школярів є одна помітна якісна відмінність: навіть старшокласники, які дуже добре володіють мовою, відрізняються від молодших учнів, коли мова йде про правильне і послідовне використанні базової граматики.

Як говорить видання, є багато причин чому діти швидше вчать мови. Діти можуть витрачати більше часу і зусиль на навчання, ніж дорослі, у яких багато конкуруючих занять. Мотивація для дітей набагато краще працює, а звички вимови та граматики їхньої рідної мови менш глибоко вкоренилися, отже, їх легше подолати. До того ж навчання стає складніше з віком.

Читайте також на OBOZREVATEL : у Вінницькій області школярів змусили вивчати російську мову: спалахнув скандал

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!