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Визначено найкращий вік для вивчення другої мови

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Якщо ви хочете вивчити іноземну мову, чи слід вам починати якомога раніше, щоб повністю оволодіти нею? На загальну думку, дітям легше, ніж дорослим вивчити мови, тому що дитинство є "критичним періодом" для вивчення мови, повідомляє інтернет-видання The Independent.

Нове дослідження з використанням мозкового сканування та інноваційних статистичних методів передбачає, що наша здатність вивчати мову поступово зменшується протягом нашого життя.

Знайома багатьом мантра про те, що діти занурюються в мову "вбираючи його, як губка", а дорослі, мабуть, цього не роблять, сама по собі не є доказом існування критичного періоду для вивчення мови. Але дітям легше і важливіше швидко освоїти мову, який вони чують, коли говорять навколо них, повідомляє видання.

На додаток до цього переважно для молодших школярів є одна помітна якісна відмінність: навіть старшокласники, які дуже добре володіють мовою, відрізняються від молодших учнів, коли мова йде про правильне і послідовне використанні базової граматики.

Як говорить видання, є багато причин чому діти швидше вчать мови. Діти можуть витрачати більше часу і зусиль на навчання, ніж дорослі, у яких багато конкуруючих занять. Мотивація для дітей набагато краще працює, а звички вимови та граматики їхньої рідної мови менш глибоко вкоренилися, отже, їх легше подолати. До того ж навчання стає складніше з віком.

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