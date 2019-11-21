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"Вівця знову блюванула!" Фаріон вдруге накинулася на Новосад

2.3т
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Мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала міністерку освіти Ганну Новосад через рішення впровадити у шкільну програму більше сучасних письменників, щоб учні менше читали про страждання українського народу.

Про нововведення в шкільному курсі Новосад розповіла в інтерв'ю Цензор.нет. За її словами, буде два нові стандарти, відповідно до яких будуть формуватися освітні програми, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Безграмотні створіння!" Фаріон після Новосад влаштувала новий граматичний скандал

"Ми маємо відійти від традиції страждань всього українського народу, які ми транслюємо нашим дітям через українську літературу. Таким чином утверджуючи хибну тезу про те, що українці – це нація, яка приречена на страждання, сльози", – наголосила Новосад.

Фаріон вдруге накинулася на Новосад

Фаріон вдруге накинулася на Новосад

Як зазначила Фаріон на своїй Facebook-сторінці, література потрібна в школі задля відображення долі народу.

"Ця вівця знову блюванула....я в шоці. Неучко! Література – це відображення долі народу, а не релакс для бидла", – написала громадська діячка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон вже критикувала Новосад за пост з помилками в соцмережі. Згодом керівниця МОН відреагувала на скандал і зазначила, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особи
Ірина Фаріон Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство освіти України
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Фарион надо президентом Украины сделать
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0
1
фил филька
фил филька
первое фото: аленушка и баб яга. наше время))
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фил филька
фил филька
как ловко она в одном посте и быд лячьи словечки употребила и быд лом обозвала оппонента) умный человек сразу поймет кто на самом деле быд ло)))
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