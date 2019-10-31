Витратив грант на стриптизерок: престижний виш у США потрапив у гучний скандал

Професор Дрексельського університету в Америці Чік Нванкл витратив двісті тисяч доларів на вечірки та стриптизерок.

Гроші планувалося витратити на наукові дослідження з енергетики та військово-морських технологій. Але завідувач кафедри електротехніки впродовж десяти років витрачав університетські кошти на стриптизерок, пияцтво та азартні ігри, йдеться в сюжеті "Сьогодні" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зникнення грошей у виші помітили тільки два роки тому під час внутрішнього аудиту. Однак про історію стало відомо тільки зараз.Коли керівництво вишу дізналося про гулянки професора, він відразу ж звільнився за власним бажанням.

"Університету професор повернув трохи більше п'ятдесяти тисяч доларів з розтрачених двохсот. Однак окружний прокурор тільки присоромив вченого за зухвале шахрайство. Але офіційних звинувачень не висунув", – заявив прокурор штату Філадельфія Вільям Максвейн.

Університет погодився з власної кишені повернути до казни всі витрачені професором гроші.

"Це аморально. Йому довіряли, а він скористався цим на свою користь. Він завдав шкоди не тільки університету, а й студентській спільноті", – заявила студентка вишу Аіша Седікі.

Професор Дрексельського університету в Америці Чік Нванкл Скріншот відео

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