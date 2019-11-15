Виступ у дитсадку чи школі: як допомогти дитині побороти страх

Якщо дитина має страх виступу перед публікою, то батькам потрібно насамперед зрозуміти причину.

Дорослим варто проаналізувати свою поведінку. Навіть порожні розмови дитини заслуговують уваги. І чим частіше батьки відмахується від малюка, посилаючись на нескінченні справи, тим вище ймовірність виникнення у нього страху публіки, пише OBOZREVATEL з посиланням на Наша мама.

"Можливо, хтось із дітей в дитячому садку або школі дражнить твого синочка чи доньку, кривляється і ображає його, а твоя дитина постояти за себе ще не може. Можливо, малюк і хоче бути об'єктом уваги публіки, але не може бути відключений від зовнішніх подразників і отримати від цього задоволення", – йдеться в повідомленні.

Також слід розповісти дитині про те, що в дитинстві всі виступали на публіці. Батькам варто постаратися описати цей момент, свої відчуття. А якщо в дитинстві вони так само, як дитина, боялися публіки – то можна признатися в цьому, але обов'язково завершити свою розповідь потрібно повчальним висновком.

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