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"Вісім помилок на дві сторінки!" Українців обурив підручник з англійської для школярів

2.1т
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У підручнику з англійської мови для учнів 3-го класу, автором якого є Оксана Карпюк, знайшли безліч граматичних помилок.

Про це розповіла у Facebook жителька Києва Вікторія Мельничук. За її словами, на двох сторінках автор допустила вісім помилок, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Підручник з англійської мови за 3 клас від Оксани Карпюк. І як потім дитині пояснити, чому там має бути артикль "a" замість "an" та "at Christmas", а не "on Christmas", якщо так у підручнику написано", – відзначила Мельничук.

Помилки в підручнику з англійської мови, 3 клас, Оксана Карпюк

Помилки в підручнику з англійської мови, 3 клас, Оксана Карпюк

Facebook Виктория Мельничук

Помилки в підручнику з англійської мови, 3 клас, Оксана Карпюк

Помилки в підручнику з англійської мови, 3 клас, Оксана Карпюк

Facebook Виктория Мельничук

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Користувачі мережі також почали критикувати й підручники авторки для інших класів. Деякі зазначали, що "on Christmas" написано правильно.

"А 5 клас Карпюк, то взагалі жах, помилка на помилці", "Думаю, автору допису варто підучитися трохи (починайте з АВС...)", "Це постійно. Помилки є в кожному підручнику", – написали в коментарях.

"Вісім помилок на дві сторінки!" Українців обурив підручник з англійської для школярів

Скріншот коментарів

"Вісім помилок на дві сторінки!" Українців обурив підручник з англійської для школярів

Скріншот коментарів

"Вісім помилок на дві сторінки!" Українців обурив підручник з англійської для школярів

Скріншот коментарів

"Вісім помилок на дві сторінки!" Українців обурив підручник з англійської для школярів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що в шкільному підручнику із географії переплутали міста і країни.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
діти освіта школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям сойдет
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