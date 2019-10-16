У топ-350 університетів Східної Європи увійшли виші України: список

У список найкращих університетів Східної Європи та Центральної Азії потрапили 20 вищих навчальних закладів України.

Нову версію рейтингу, до якого входить 350 вишів, оприлюднила британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds (щоб переглянути список українських вишів, доскрольте до кінця сторінки).

Серед ВНЗ України найкращим виявився Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який посів 29 позицію в рейтингу. Київську політехніку розмістили на 67 місці, а ХНУ імені В.Н.Каразіна – на 68.

Зазначається, що перше місце в топ-350 віддали Московському державному університету імені М.В.Ломоносова (Росія).

Українські виші у списку найкращих університетів Східної Європи Скріншот Top Universities

Українські виші у списку найкращих університетів Східної Європи Скріншот Top Universities

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські виші потрапили до престижного світового рейтингу з працевлаштування випускників.

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