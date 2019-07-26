Виші України оприлюднили списки рекомендованих на бюджет: де дивитися

Сьогодні, 26 липня, до 18 год заклади вищої освіти визначать, кого рекомендують на бюджетне навчання після школи на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування.

В електронному кабінеті навпроти заяви, за якою абітурієнта рекомендують на навчання за кошти державного бюджету, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)". Також рейтингові списки можна переглянути на сайті Вступ.ОСВІТА.UA, пише Освіта.ua.

Абітурієнти мають не пізніше 31 липня принести оригінали необхідних документів. Після цього статус електронної заяви повинен змінитися на "Включено до наказу". Якщо абітурієнт не подасть оригінали, то його рекомендація анулюється, а статус електронної заяви змінюється на "Виключено із списку рекомендованих".

Якщо навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу", це означає, що вступник не отримав рекомендації на бюджет. Проте він автоматично братиме участь у конкурсі на контракт.

У разі рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на: "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з’явитись навпроти кількох заяв. А вже сам вступник має самостійно визначити, яку пропозицію обрати.

Вступна кампанія-2019 Цензор.НЕТ

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