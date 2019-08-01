Виші України оприлюднили остаточні списки зарахованих на бюджет

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету має відбутися не пізніше 12 години дня 1 серпня.

Як йдеться в сюжеті ТСН, 31 липня був останній день, коли абітурієнти, які отримали рекомендації на бюджет, могли подати оригінали документів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними Міністерства освіти та науки України, найпопулярнішими вишами, за результатами вступної кампанії-2019, стали Київський національний університет імені Шевченка, Львівський національний університет імені Франка та Київський політехнічний інститут імені Сікорського. Найзатребуваніші спеціальності – філологія, право, менеджмент і IT-технології.

1 серпня після 12.00 години нададуть рекомендації до зарахування для абітурієнтів, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції.

Переведення на вакантні місця держзамовлення осіб, які зараховані на навчання на контракт на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється не пізніше 9 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо спеціальності з найвищими прохідними балами у вишах України.

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