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Виші України не готують вчителів за стандартами НУШ: Новосад вказала на важливий факт

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Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що заклади вищої освіти, які готують майбутніх педагогів, не синхронізують свої програми з тим, що закладено у Новій українській школі.

Як повідомила очільниця Міністерства освіти, також є деякі виключення, коли у вишах студентів навчають стандартам НУШ, пише УНН.

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"Наразі триває підвищення кваліфікації вчителів початкової школи – ми хочемо завершити його вже цього року. Велика робота ще з підготовкою вихователів і з їхнім підвищенням кваліфікації, це напрям, який ми окремо повинні розробити", – зазначила Новосад.

За її словами, вчителі під час опитування зізнаються, що новий стандарт освіти дає високі результати в усіх аспектах навчання.

Школа

Школа

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.

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Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
школа
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