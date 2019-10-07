Виші України не готують вчителів за стандартами НУШ: Новосад вказала на важливий факт

Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що заклади вищої освіти, які готують майбутніх педагогів, не синхронізують свої програми з тим, що закладено у Новій українській школі.
Як повідомила очільниця Міністерства освіти, також є деякі виключення, коли у вишах студентів навчають стандартам НУШ, пише УНН.
"Наразі триває підвищення кваліфікації вчителів початкової школи – ми хочемо завершити його вже цього року. Велика робота ще з підготовкою вихователів і з їхнім підвищенням кваліфікації, це напрям, який ми окремо повинні розробити", – зазначила Новосад.
За її словами, вчителі під час опитування зізнаються, що новий стандарт освіти дає високі результати в усіх аспектах навчання.
Школа
НУШ
Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.
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