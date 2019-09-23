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Виші України фінансуватимуться по-новому: Новосад анонсувала нововведення

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Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що для вишів України зміниться система фінансування і управління, аби стимулювати заклади вищої освіти до розвитку.

Як заявила очільниця Міносвіти, у відомстві хочуть, щоб на фінансування університетів впливали показники працевлаштування випускників, якість наукової діяльності, присутність у міжнародних рейтингах тощо, пише УП.Життя.

"До кінця року подамо низку проєктів-актів щодо зміни фінансування, держзамовлення у вищій освіті, яке засноване на показниках якості", – наголосила Новосад.

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За її словами, вища освіта, на яку витрачають 20 млрд грн, залишається недофінансованою.

Тому зміна системи фінансування має призвести до того, що:

  • критерії якості університету враховуватимуться під час розподілу видатків держави;

  • буде впроваджена система, яка дозволить винагороджувати кращих викладачів.

Виші України фінансуватимуться по-новому: Новосад анонсувала нововведення

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі ректор вишу ввів суворе нововведення.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
університет
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