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"Вишам заборонено затримувати видачу диплома": у Міносвіти прояснили ситуацію

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Українські виші зобов'язані своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання. Затримка видачі диплома – неприпустима ситуація й обов'язково отримає реакцію з боку Міністерства освіти та науки.

Про це наголосив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, пише пресслужба відомства.

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“Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але, тим не менш, скарги є. Тому я хотів би звернути увагу закладів на те, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним", – повідомив Шаров.

За його словами, минулі роки траплялись часто випадки, коли документи затримували, щоб людина не мала можливосту вступити в інший заклад вищої освіти. Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, оскільки це є обмеженням прав випускника.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Олег Шаров
Місце
Україна
Теги
Міносвіти освіта
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