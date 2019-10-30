Вища освіта знижує ризик розвитку алкоголізму: вчені провели дослідження

Вчені довели, що додаткові 3,6 року освіти знижують ризик розвитку алкогольної залежності на 50%.

Відповідне дослідження провели науковці Національного інституту охорони здоров'я США, пише Мел з посиланням на Molecular Psychiatry.

Дослідники вивчили 53 варіанти генетичних наборів, які були визначені як пов'язані між освітою і пристрастю до спиртного. Вчені зібрали і обробили дані 780 тисяч осіб і дійшли до висновку, що існує обернено пропорційний зв'язок між ризиком розвитку алкогольної залежності та отриманням додаткової освіти.

"Зв'язок між рівнем освіти і меншим споживанням міцних спиртних напоїв виявився більш виражений у жінок. У чоловіків існує більш виражена кореляція між рівнем освіти і меншою кількістю вживання пива і сидру", – йдеться в повідомленні.

Вища освіта знижує ризик розвитку алкоголізму 1NEWS.COM.UA

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