Американські вчені довели, що вища освіта затримує розвиток деменції.

Доктор філософії з Медичного центру Університету Раш в Чикаго Роберт Вілсон і його команда дослідників вивчили інформацію, зібрану від 2899 людей. Свої результати вони опублікували в журналі Neurology, пише OBOZREVATEL з посиланням на Главком.

На початку дослідження середній вік добровольців становив 78 років. Майже у чверті з них розвинулася деменція протягом восьми років дослідження. В ході експерименту 752 учасника померли, у 405 з них розвинулася деменція.

Дослідники розділили учасників на три групи в залежності від того, скільки років вони витратили на здобуття вищої освіти: менше 12 років, 13-16 років і більше 17 років.

"Вчені виявили, що навіть через десятиліття після того, як учасники завершили навчання в університеті, у тих, хто присвятив більше часу навчанню, рівень когнітивних функцій був вище. Однак, всупереч більш раннім дослідженням, вища освіта не захистила від появи деменції в літньому віці. Крім того, дослідники не виявили зв'язку між рівнем освіти і часом виникнення захворювання", – йдеться в повідомленні.

Автор дослідження Роберт Вілсон відзначив, що такий результат можна пояснити тим, що навчання у вищому навчальному закладі закінчується задовго до появи перших симптомів деменції. Проте з віком ми можемо знайти для себе і інші корисні заняття, які дозволяють зміцнити пам'ять і знизити ризик виникнення деменції, наприклад, вивчення іноземної мови або соціальну діяльність.

Зазначається, що деменція характеризується важким розладом вищої нервової діяльності, причиною якого є органічне ураження головного мозку. Проявляється воно в різкому зниженні розумових здібностей, у втраті наявних знань, практичних навичок і в неможливості засвоювання нових.

Вища освіта затримує розвиток деменції: опубліковано дослідження Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що вища освіта знижує ризик розвитку алкоголізму.

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