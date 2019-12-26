Вища освіта в Україні подорожчає: названа вартість

У 2020 році вартість контрактного навчання у вишах України становитиме 60% від держфінансування на одного студента, у зв'язку із запровадженням індикативної собівартості (мінімальна ціна контрактного навчання).
Про це йдеться в Концепції реформи, яку оприлюднило Міністерство освіти. Зазначається, що вища вартість контракту дасть змогу підвищити зарплати викладачам, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.
Також планується, що впровадження індикативної собівартості обмежить можливості університетів зі встановлення нижчої вартості навчання для студентів-контрактників.
Запровадження індикативної собівартості відбуватиметься поступово:
2020 рік – 60% від держфінансування на 1 студента,
2021 рік – 70% від держфінансування на 1 студента,
2022 рік – 80% від держфінансування на 1 студента.
У Міносвіти пояснили, що виші часто занижували вартість навчання, щоб залучити більшу кількість студентів-контрактників. Різницю у реальній ціні та вартості контракту університети потім фінансували з коштів, які отримували з держбюджету.
"Таким чином, страждають і студенти, які навчаються на бюджеті, і контрактники. Запровадження індикативної собівартості дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат", – відзначили у МОН.
Вартість навчання буде корелюватись із доходами людей у регіоні. Університет може не підвищувати ціну, коли та сягне рівня трьох середніх заробітних плат в області.
Вища освіта в Україні подорожчає
Освіторія
Як повідомляв OBOZREVATEL, у найбільших містах України закриють всі філії вишів.
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