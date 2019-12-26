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Вища освіта в Україні подорожчає: названа вартість

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У 2020 році вартість контрактного навчання у вишах України становитиме 60% від держфінансування на одного студента, у зв'язку із запровадженням індикативної собівартості (мінімальна ціна контрактного навчання).

Про це йдеться в Концепції реформи, яку оприлюднило Міністерство освіти. Зазначається, що вища вартість контракту дасть змогу підвищити зарплати викладачам, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

Також планується, що впровадження індикативної собівартості обмежить можливості університетів зі встановлення нижчої вартості навчання для студентів-контрактників.

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Запровадження індикативної собівартості відбуватиметься поступово:

  • 2020 рік – 60% від держфінансування на 1 студента,

  • 2021 рік – 70% від держфінансування на 1 студента,

  • 2022 рік – 80% від держфінансування на 1 студента.

У Міносвіти пояснили, що виші часто занижували вартість навчання, щоб залучити більшу кількість студентів-контрактників. Різницю у реальній ціні та вартості контракту університети потім фінансували з коштів, які отримували з держбюджету.

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"Таким чином, страждають і студенти, які навчаються на бюджеті, і контрактники. Запровадження індикативної собівартості дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат", – відзначили у МОН.

Вартість навчання буде корелюватись із доходами людей у регіоні. Університет може не підвищувати ціну, коли та сягне рівня трьох середніх заробітних плат в області.

Вища освіта в Україні подорожчає

Вища освіта в Україні подорожчає

Освіторія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найбільших містах України закриють всі філії вишів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта в Україні Реформа освіти
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта університет скільки коштує навчання
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Зачем свинюгам образование вообще? Читать-писать научился и вперёд очки мыть в Россию или Польшу
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Хо Хол
Хо Хол
Это очень смешная новость, учитывая недавнюю новость о том, что ВУЗам запретили создавать филиалы :D
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