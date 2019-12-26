Вища освіта в Україні подорожчає: названа вартість

У 2020 році вартість контрактного навчання у вишах України становитиме 60% від держфінансування на одного студента, у зв'язку із запровадженням індикативної собівартості (мінімальна ціна контрактного навчання).

Про це йдеться в Концепції реформи, яку оприлюднило Міністерство освіти. Зазначається, що вища вартість контракту дасть змогу підвищити зарплати викладачам, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

Також планується, що впровадження індикативної собівартості обмежить можливості університетів зі встановлення нижчої вартості навчання для студентів-контрактників.

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Запровадження індикативної собівартості відбуватиметься поступово:

2020 рік – 60% від держфінансування на 1 студента,

2021 рік – 70% від держфінансування на 1 студента,

2022 рік – 80% від держфінансування на 1 студента.

У Міносвіти пояснили, що виші часто занижували вартість навчання, щоб залучити більшу кількість студентів-контрактників. Різницю у реальній ціні та вартості контракту університети потім фінансували з коштів, які отримували з держбюджету.

"Таким чином, страждають і студенти, які навчаються на бюджеті, і контрактники. Запровадження індикативної собівартості дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат", – відзначили у МОН.

Вартість навчання буде корелюватись із доходами людей у регіоні. Університет може не підвищувати ціну, коли та сягне рівня трьох середніх заробітних плат в області.

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