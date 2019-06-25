Віртуальний світ переміг: в Україні закрили легендарний дитячий журнал

Один з найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок", який проіснував 91 рік, припинив свою роботу.

Про закриття редакція повідомила у останньому номері, який вийшов у червні 2019 року, пише Gazeta.ua. Те, що сучасні діти мало цікавляться "Барвінком", стало основною причиною такого рішення.

"Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності. Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де на нас чекають рукописи ще незакінчених книг, підручників, волонтерська робота. Ще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: "До побачення", – зазначила команда видання.

Нагадаємо, що журнал заснували у січні 1928 року у Харкові під назвою "Жовтеня". Його не випускали під час Другої світової війни, а в квітні-травні 1945 року в Києві під назвою "Барвінок" воно відновило роботу. До 1990 року це було єдине українське періодичне видання для молодших школярів.

Від 1989 року головним редактором часопису був Василь Воронович. Видавцем журналу був редакційний колектив, який оформлений як власник. Державних дотацій "Барвінок" не отримував.

Видання представляло Україну на всій території колишнього СРСР і за його межами. Загальний наклад за понад 86 років перевищив 315 млн примірників.

Журнал "Барвінок" Portmone.com

Журнал "Барвінок" KP.UA

Журнал "Барвінок" PRпортал України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український лікар Євгеній Комаровський розповів, з якого віку дітям можна давати планшети.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!