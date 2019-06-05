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"Вірте в дитину": вчителька поділилася приголомшливою історією успіху

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Ментор міжнародної олімпіади, вчителька з математики Яна Полянських розповіла про неймовірний випадок хлопця, який регулярно хапав двійки з предмету, однак після закінчення школи вступив на мехмат, почав будувати наукову кар'єру і знайшов престижну роботу.

Мотивуючою історією репетитор поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Полянських, одного разу в її педагогічній практиці був дуже складний випадок. Її запросили репетитором до учня 11 класу, якому загрожувала неатестація з математики – хлопець не здав жодної контрольної за рік, причому покликали її на допомогу практично в кінці навчального року.

Втім, як з'ясувалося, учень володів неабиякими здібностями до вивчення математики.

"Почали грати. Раз класний хід, два класний хід - і він мене з блиском обіграв. Воу .... В цю гру я ще жодного разу не програвала. Занадто дивно. Це була не випадкова перемога, це були чудово обдумані ходи і прекрасне логічне мислення. І у нього двійки з математики? Серйозно? " – дивувалася викладач.

Після цього репетитор попросила показати хлопця свою учнівський зошит, який виявився повністю попідкреслюваним червоною вчительською ручкою: всі нестандартні ходи, оригінальні рішення задач трактувалися його шкільним вчителем як неправильні з оцінкою "2".

Неабияк здивувавшись, Полянських покликала маму хлопчика, запевнивши її в тому, що дитині пряма дорога на механіко-математичний факультет – у неї немає ніяких проблем з цим предметом, шкільний учитель, ймовірно, не сприймає або зовсім не розуміє такої моделі рішення задач, тому ставить двійки.

Мати хлопця не повірила репетитору, проте після низки занять він все-таки освоїв тривіальні методи виконання завдань і йому вдалося здати програму на заповітну "трійку".

Випускник твердо вирішив вступати до вищого навчального закладу, і, попри відсутність підтримки від батьків, сам вийшов на репетитора, а також став займатися фізикою.

За підсумком, хлопець прекрасно здав всі іспити, вступив до ВНЗ, а вже на другому курсі знайшов престижну роботу і займається наукою.

"Гроші за заняття чесно віддав і мені, і репетитору з фізики, навіть з відсотками)). Вітає з усіма святами і надсилає квіти. Чому я вирішила згадати цю історію? Просто позавчора, в день захисту дітей, його мама прислала мені єдину за це час смс. Там було "спасибі" ", - додала Полянських.

Раніше ми повідомляли, що в школах України мають намір ввести обов'язковий іспит з математики.

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