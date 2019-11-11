Випускники шкіл повинні обирати профтехосвіту: у МОН звернулися до вступників

Через 5 років принаймні 45% випускників шкіл повинні обирати професійну освіту, тому що на сьогодні не вистачає кваліфікованих працівників.

Як заявила міністерка освіти Ганна Новосад, таку мету поставив Кабінет міністрів, пише OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

"Ми дуже хочемо, щоб професійна освіта стала не просто місцем, де хтось навчається після 9 класу три роки. Це має бути та ланка освіти, куди може прийти кожен дорослий, який хоче перекваліфікуватися і отримати швидко нову спеціальність та вийти на ринок праці", – підкреслила Новосад.

Зокрема, Міністерство освіти в 2019-2020 роках планує винести на розгляд Верховної Ради законопроект "Про професійну освіту", разом з роботодавцями запропонувати 40 нових професійних стандартів, створити сучасні майстерні в закладах профтехосвіти та надати більше автономії таким закладам.

Випускники шкіл повинні обирати профтехосвіту n-slovo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомла, що Міносвіти перевірить заклади профтехосвіти.

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