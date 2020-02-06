Вступники з непідконтрольних Україні територій Донбасу і Криму можуть подавати документи до вишів за спрощеною процедурою, тому їм не потрібно складати ЗНО.

Абітурієнти з цих територій можуть не надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат. Слід зазначити, що реєстрація на тестування в 2020 році вже розпочалася і триватиме до 24 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на BBC News Україна.

"Вступникам треба звернутися до освітнього центру "Крим-Україна" або "Донбас-Україна", заповнити освітню декларацію та скласти три вступні іспити – з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс)", – йдеться в повідомленні.

У 2019 році за спрощеною процедурою до українських вишів вступили 1600 учнів з Донбасу і 265 – з Криму. Раніше міністерка освіти Ганна Новосад також розповідала, що 4 468 дітей з окупованих територій отримують українську шкільну освіту дистанційно.

Випускники шкіл можуть не складати ЗНО: кого це стосується ZMINA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чи впровадять новий правопис і обов'язкову математику на ЗНО-2020.

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