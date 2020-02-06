Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Випускники шкіл можуть не складати ЗНО: кого це стосується

15.8т
Читати матеріал російською

Вступники з непідконтрольних Україні територій Донбасу і Криму можуть подавати документи до вишів за спрощеною процедурою, тому їм не потрібно складати ЗНО.

Абітурієнти з цих територій можуть не надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат. Слід зазначити, що реєстрація на тестування в 2020 році вже розпочалася і триватиме до 24 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на BBC News Україна.

Новини
"На вас заробляють гроші!" В Україні вказали на проблеми пробного ЗНО

"Вступникам треба звернутися до освітнього центру "Крим-Україна" або "Донбас-Україна", заповнити освітню декларацію та скласти три вступні іспити – з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс)", – йдеться в повідомленні.

У 2019 році за спрощеною процедурою до українських вишів вступили 1600 учнів з Донбасу і 265 – з Криму. Раніше міністерка освіти Ганна Новосад також розповідала, що 4 468 дітей з окупованих територій отримують українську шкільну освіту дистанційно.

Випускники шкіл можуть не складати ЗНО: кого це стосується

Випускники шкіл можуть не складати ЗНО: кого це стосується

ZMINA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чи впровадять новий правопис і обов'язкову математику на ЗНО-2020.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Донбас ЗНО школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
0
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы