"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Учні ліцею №38 ім. В.М. Молчанова в Києві отримали випускний фотоальбом із дизайном, схожим із тим, який застосовують на надгробних пам'ятниках.
Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотографиня Тетяна Барвінська. Її внучка, яка закінчила 4-й клас, і поскаржилася на альбом, виконаний у чорному кольорі.
"Про рукожо*ість. Прийшла дитина зі школи, мало не плаче. "Бабусю, подивися, який нам фотоальбоми зробили". І простягає мені щось страшне і чорне. "Це ж могилки! Наче ми не молодшу школу закінчили, а життя", – написала вона.
Колаж
Жінка додала, що якість самих знімків також залишає бажати кращого. "Шкода, не знаю, як звати автора цього "шедевра", тому що хотіла б запитати: чи не соромно робити таке дітям та ще й брати гроші", – обурилася Барвінська.
Випускний альбом
facebook.com/t.barvin
Випускний альбом
facebook.com/t.barvin
Користувачі мережі погодилися з жінкою, назвавши шкільний альбом вкрай невдалим. "Це ганьба, а не альбом", "Жах", "Це що? Реклама ритуальних послуг?" – пишуть у коментарях.
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Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
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