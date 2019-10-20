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"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

2.8т Читати матеріал російською

Учні ліцею №38 ім. В.М. Молчанова в Києві отримали випускний фотоальбом із дизайном, схожим із тим, який застосовують на надгробних пам'ятниках.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотографиня Тетяна Барвінська. Її внучка, яка закінчила 4-й клас, і поскаржилася на альбом, виконаний у чорному кольорі.

"Про рукожо*ість. Прийшла дитина зі школи, мало не плаче. "Бабусю, подивися, який нам фотоальбоми зробили". І простягає мені щось страшне і чорне. "Це ж могилки! Наче ми не молодшу школу закінчили, а життя", – написала вона.

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"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Колаж

Жінка додала, що якість самих знімків також залишає бажати кращого. "Шкода, не знаю, як звати автора цього "шедевра", тому що хотіла б запитати: чи не соромно робити таке дітям та ще й брати гроші", – обурилася Барвінська.

Випускний альбом

Випускний альбом

facebook.com/t.barvin

Випускний альбом

Випускний альбом

facebook.com/t.barvin

Користувачі мережі погодилися з жінкою, назвавши шкільний альбом вкрай невдалим. "Це ганьба, а не альбом", "Жах", "Це що? Реклама ритуальних послуг?" – пишуть у коментарях.

"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Скрін коментарів

"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Скрін коментарів

"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Скрін коментарів

"Бабусю, це ж могилки!" Шкільний фотоальбом обурив українців

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама другокласниці зі школи №4 міста Полтави поскаржилася на класну керівницю, яка труїть її дитину.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это не кладбище, внучок. Это Украина.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Идиоты, дембельские альбомы для ВСУшников отдали выпускникам - школьникам ... "Бабушка, это же кладбище!"
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