Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Випила щурячу отруту? З'явилися нові деталі смерті студентки-африканки в Тернополі

1.1т
Читати матеріал російською

Студентка 6-го курсу Тернопільського медуніверситету Бадмус Ололаде з Нігерії, яка після проваленого іспиту випила невідому речовину, могла померти від щурячої отрути.

Таку неофіційну причину смерті повідомили OBOZREVATEL в поліції. У квартирі подруги, де дівчина провела свою останню ніч і залишила прощальну записку, виявили банку зі щурячою отрутою.

Бадмус мала проблеми в університеті і сильно переживала через це. Вона не знала, як повідомити батькам, що потрібні гроші для продовження навчання.

Студент вишу показав журналістам прощальну записку дівчини

Студент вишу показав журналістам прощальну записку дівчини

Скріншот UA: Тернопіль

"Ми опитали студентів і знайомих, це більш ніж 30 осіб. Розглядаються всі версії, зокрема доведення до самогубства і вбивство. Але у дівчини не було жодних тілесних ушкоджень. Тобто не можна говорити, що в неї силою заливали отруту. У прощальній записці вона теж нікого не звинувачувала", – розповів начальник поліції Тернопільської області Олександр Богомол.

За його словами, дівчину виявив на вулиці перехожий. Її в стані клінічної смерті госпіталізували, але врятувати не вдалося. Наразі очікують на результати експертизи, чи справді щуряча отрута стала причиною загибелі студентки.

Також зазначається, що в поліції є доступ до мобільного телефону дівчини. Це допоможе правоохоронцям з'ясувати обставини трагедії.

Випила щурячу отруту? З'явилися нові деталі смерті студентки-африканки в Тернополі

Facebook / Бадмус Ололаде

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізмаїлі (Одеська область) в гуртожитку повісився 20-річний студент 3-го курсу державного гуманітарного університету.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Освіта за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта за кордоном
Місце
Україна Тернопіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы