Випила щурячу отруту? З'явилися нові деталі смерті студентки-африканки в Тернополі

Студентка 6-го курсу Тернопільського медуніверситету Бадмус Ололаде з Нігерії, яка після проваленого іспиту випила невідому речовину, могла померти від щурячої отрути.

Таку неофіційну причину смерті повідомили OBOZREVATEL в поліції. У квартирі подруги, де дівчина провела свою останню ніч і залишила прощальну записку, виявили банку зі щурячою отрутою.

Бадмус мала проблеми в університеті і сильно переживала через це. Вона не знала, як повідомити батькам, що потрібні гроші для продовження навчання.

Студент вишу показав журналістам прощальну записку дівчини Скріншот UA: Тернопіль

"Ми опитали студентів і знайомих, це більш ніж 30 осіб. Розглядаються всі версії, зокрема доведення до самогубства і вбивство. Але у дівчини не було жодних тілесних ушкоджень. Тобто не можна говорити, що в неї силою заливали отруту. У прощальній записці вона теж нікого не звинувачувала", – розповів начальник поліції Тернопільської області Олександр Богомол.

За його словами, дівчину виявив на вулиці перехожий. Її в стані клінічної смерті госпіталізували, але врятувати не вдалося. Наразі очікують на результати експертизи, чи справді щуряча отрута стала причиною загибелі студентки.

Також зазначається, що в поліції є доступ до мобільного телефону дівчини. Це допоможе правоохоронцям з'ясувати обставини трагедії.

Facebook / Бадмус Ололаде

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізмаїлі (Одеська область) в гуртожитку повісився 20-річний студент 3-го курсу державного гуманітарного університету.

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