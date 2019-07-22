Випередили Японію: юні українці здобули нагороди на міжнародній олімпіаді

Українські школярі на 60-ій Міжнародній математичній олімпіаді (International Mathematical Olympiad) у місті Бат (Велика Британія) зайняли 11 місце і вибороли 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову медалі.

Як пише Інститут модернізації змісту освіти, у змаганнях взяли участь команди з 116 країн світу.

Переможцями в команді України стали:

Федір Юдін , учень 10 класу ліцею № 208 м. Києва, переможець ІМО – 2018 (золото), 2019 (золото);

Олександр Войтович, учень 11 класу КЗ "ХФМЛ № 27" (срібло);

Вадим Коваль , учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (срібло);

Володимир Фединяк , учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (срібло);

Марко Хасін , учень 10 класу Русанівського ліцею м. Києва (срібло);

Олесь Голембовський, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (бронза).

Як написав на Facebook-сторінці Петро Чернишов, експрезидент компанії "Київстар", на олімпіаді Україна випередила Японію, яка зайняла 13 місце.

"Набравши однакову кількість балів, перше і друге місця розділили команди Китаю та Америки. Третє місце зайняла команда Південної Кореї. А четверте – Північної Кореї. Ще кілька фактів – у восьми перших командах немає жодної дівчинки. Тільки хлопчики. Сумно", – зазначив Чернишов.

Команда України imzo.gov.ua

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