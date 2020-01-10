Випадково вивчив 15 мов! Десятирічний школяр з Камбоджі вразив світ

Десятирічний камбоджійський хлопчик Тхуч Салік вивчив 15 мов, щоб заробляти достатньо і мати змогу відвідувати школу.

Під час роботи продавцем сувенірів іноземним туристам біля храму Ангор школяр зумів освоїти ази англійської, російської, іспанської, німецької, французької, японської, корейської, китайської (кантонський та мандаринський діалекти), тайської, філіппінської та інших мов, пише channelnewsasia.

Одного разу він зустрівся з малазійською туристкою Вінус, яка заговорила з ним різними мовами. Жінка була вражена, адже хлопчик запросто переключався з однієї мови на іншу і відповідав на її запитання.

Камбоджійський бізнесмен Кхіт Чхерн оплатив хлопцю омріяне навчання в мовній школі Китаю, куди хлопець приїхав навесні 2019 року. Він побачив відео в мережі, яке розлетілося інтернетом, де школяр розмовляє різними мовами. Ще одна китайська компанія готова проспонсорувати не тільки його середню, але й вищу освіту.

Тепер хлопець мріє стати екскурсоводом, щоб досліджувати руїни та подорожувати в нові країни.

Вивчив 15 мов! Десятирічний школяр з Камбоджі вразив світ Photo: Jack Board

Як повідомляв OBOZREVATEL, американським школярам дозволили прогулювати уроки.

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