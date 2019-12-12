Виносила техніку кілька місяців: на Сумщині вчителька пограбувала першокласників

У селі на Сумщині вчителька молодших класів здала в ломбард 12 нетбуків першокласників. Жінка "виносила" їх по одному протягом декількох місяців.

Планшети надійшли школярам за програмою "Нова українська школа", повідомляє ТСН. Однак діти так і не встигли ними скористатися.

Недостачу техніку виявили під час інвентаризації в школі. Педагог з 20-річним стажем зізналася в крадіжці після розголосу події. Жінка розповіла, що отримувала в ломбарді по три тисячі гривень за один нетбук і встигла заробити 36 тисяч.

Після скандалу учитель намагалася повернути техніку, але в ломбарді її вже не було. Тоді за власні гроші вона купила нові і відразу звільнилася.

Скріншот з відео ТСН

У поліції пропажу планшетів кваліфікували як розтрату майна на суму понад 83 тисяч гривень.

"Не дивлячись на те, що вчитель вже повернула планшети, тим самим відшкодувала збиток, це не звільняє її від кримінальної відповідальності. Їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Жінка пояснила, що гроші їй потрібні були на погашення кредиту", - повідомили правоохоронці.

За словами сусідів вчительки, після скандалу вона виїхала з села

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