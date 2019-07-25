"Він нас підставляє!" На Херсонщині влада виступила проти директора школи

Міський голова Нової Каховки (Херсонська область) Володимир Коваленко запропонував звільнити директора школи №5, яка розташована у Таврійську, Віктора Нестеровича через невиконані ремонтні роботи у закладі.

Як пише Новий день, відповідну заяву мер озвучив на засіданні виконавчого комітету міськради. Як повідомив перший заступник міського голови Леонід Чурсинов, рівень підготовки навчальних закладів до зими становить близько 40%. Недостатній темп виконання робіт і в школи №5.

"Ще в грудні минулого року для ремонтних робіт школі були виділені бюджетні кошти. Але досі там нічого не зроблено", – додав заступник міського голови Олег Тарабака.

Це викликало обурення у міського голови і він дав наказ начальниці відділу освіти міськради Лілії Микитенко або звільнити директора школи, або контролювати його роботу.

"Цей директор нас постійно підставляє. Він унікальна людина. Мені здається, що він свідомо так робить. Йому як директору школи не потрібно взагалі нічого", – зазначив Коваленко.

Проте до прямих вказівок звільнення на засіданні виконкому не дійшло. Зазначається, що справді в грудні 2018 року закладу виділили 120 тисяч грн на ремонт покрівлі. Однак цієї суми на проведення робіт не вистачало, адже за кошторисом необхідно близько 300 тисяч грн.

"Якби Новокаховська міськрада виділила достатньо коштів, все було б зроблене значно швидше. Але зараз роботи там йдуть, питання до директора школи №5 зняті", – наголосив міський голова Таврійська Микола Різака.

Новокаховська школа №5 Новий день

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