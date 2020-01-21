"Він лох": в Росії натовп школярів побив хлопчика. Відео

В Івделі Свердловської області (Росія) учні 5 класу жорстоко побили свого однокласника з вродженою хворобою гіперактивності.

Відео інциденту опублікували в соцмережі. На кадрах видно, як хлопчик лежить в снігу без руху, до групи підбігає вчителька і розганяє кривдників, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Вечерние ведомости" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На питання, чому школярі побили хлопчика, відповідь була: "Він лох".

"Я розумію, він не найкращий учень нашої школи, але він не заслужив того, що вони зробили! Я не наговорюю тільки на п'ятий клас, там були і старші. Я розумію, він іноді сам провокує. Але він точно такого не заслужив", – наголосив один з учнів школи.

В Івделі натовп школярів побив хлопчика. Відео

Зазначається, що за даним фактом слідчі вже почали проводити перевірку школи, де вчиться хлопчик, і його сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії таксист на очах у матері жорстоко побив школяра.

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