Вимагають повернути стипендію: львівське ПТУ потрапило в скандал

У львівському Міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну вимагають з учня повернути 970 гривень стипендії, інакше його не відрахують.

Про інцидент розповіла тітка хлопця Олександра Дегтярьова. За її словами, юнакові не сподобалося навчатися на перукаря в училищі, тож він вирішив повернутися до школи, пише OBOZREVATEL з посиланням на "Zaxid.net".

Щоб забрати документи з навчального закладу, потрібно було підписати обхідний лист. Проте головна бухгалтерка Людмила Біда відмовилася це робити, поки хлопець не поверне отриману за два місяці навчання стипендію. Також вона заявила, що викладачі й бухгалтери змушені будуть віддавати кошти з власної кишені, якщо той їх не поверне.

"Приходить КРУ (Держаудитслужба) і пише нам, що то порушення, що вони отримують незаконну стипендію. На нього виділили кошти, а він не вчиться", – наголосила Біда.

За словами Дегтярьової, коли племінник пішов до директора училища Романа Ворняка, він йому пригрозив.

"Каже, ти зобов'язаний повернути гроші. Якщо цього не зробиш, то прийде фінансова інспекція і змусить тебе через суд повернути", – розповіла жінка.

Проте, згідно із законодавством, учні не зобов'язані повертати отримані стипендії, якщо вирішують припинити навчання.

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