Викладач розкрив спосіб розбагатіти на б/у книгах

Учитель фізкультури однієї з середніх шкіл Лідса Еліотт Стаутт за два роки заробив близько 40 тисяч фунтів стерлінгів на продажі старих книг.

Про це повідомляє The Sun.

Одного разу 26-річний чоловік задумався про збільшення власних доходів і вирішив у вільний від роботи часу зайнятися бізнесом. Спочатку він займався перепродажем настільних ігор, після чого почав продавати книги.

Подкаст одного з бізнес-гуру, який рекомендував вільний час витрачати не на соцмережі, а на отримання додаткового фінансового доходу, надихнув Еліотта, який зважився на продаж старих книг в Інтернеті. Він взяв 50 фунтів і пішов в магазин, де купив кілька випадкових книг, проте його ідея провалилася.

Після цього чоловік вирішив зосередити свою увагу тільки на тих книгах, якими може зацікавитися більшість читачів. У вихідні він вирушав на ринок, сидів в інтернеті і відвідував благодійні магазини, щоб знайти те, що йому потрібно.

Купивши книги, Еліотт займається оцінкою, після чого відправляє їх на продаж.

За його словами, іноді книга, вартість якої – 1 фунт, може принести йому 120 фунтів.

Чоловік підкреслює, що своїм прикладом він хотів би надихнути інших людей почати власний бізнес і рекомендує не повторювати його помилок - не купуйте випадкові книги, купуючи тільки ті, які можна буде вигідно перепродати.

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