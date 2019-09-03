Викинули квіти у смітник: школа Чернігова оскандалилася на День знань

Чернігівська ЗОШ №4 потрапила в скандал через викинуті квіти в сміттєвий бак на території школи.

Світлину з букетами в смітнику опублікували в соцмережі Facebook після святкування Дня знань. Більшість користувачів мережі вважають, що квіти викинули вчителі, пише "Високий Вал" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Заступник директора школи із навчально-виховної роботи Тетяна Черв’як повідомила, що у 2019 році свято Першого дзвоника проходило без квітів, тому припускає, що букети могли викинути батьки чи діти.

"У нас в школі дві дитини хворіють. Ми усією школою і педагогічним колективом збираємо кошти для цих дітей. Тому в переддень свята усім батькам було повідомлено, що на лінійку діти мають прийти без квітів. Я впевнена в кожному вчителі нашої школи і переконана, що жоден педагог не вчинив би так із квітами", – пояснила вона.

Квіти в смітнику Високий вал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Харкова спалахнув мовний скандал.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся