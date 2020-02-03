У школи заборонять ходити з телефонами? В Україні пропонують нові правила

У Верховній Раді хочуть заборонити українським школярам користуватися ґаджетами під час навчання. Ініціатор законопроєкту – народний депутат від фракції ЄС Олексій Гончаренко – уточнив, що доступ до телефонів залишиться на перерві. А на уроці вирішуватиме вчитель – якщо потрібно для навчання, то дозволено.

Думки батьків і освітян щодо цього питання розділилися. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Заборони й спеціальні коробочки

Законопроєкт про заборону користування ґаджетами в школах України викликав бурхливу дискусію. І варто зазначити, що багато вчителів цілковито підтримують таку ідею. Ба більше, у навчальних закладах вже ввели спеціальні коробочки, куди учні перед початком заняття складають свої смартфони. Щоправда, це іноді призводить до непередбачуваних ситуацій.

У деяких школах уже придумали коробочки, куди учні перед уроком складають свої телефони 24 канал

"У нас вже давно педагоги перед початком уроку просять усіх покласти свої ґаджети в спеціальну коробочку, а по завершенню – забрати. Відповідальність за збереження несе вчитель. Але був у нас один неприємний випадок. Учитель фізкультури відволікся, і одна учениця вкрала телефон. Спершу не могли розібратися, хто це зробив, тому вчитель заплатив зі своєї кишені. Тільки зараз ми з'ясували, у кого цей пристрій, і забрали його", – розповідає директор київської школи №170 Віктор Заболотний.

Він стверджує, що не проти, щоб діти на перервах мали доступ до ґаджетів, могли в разі потреби зв'язатися з родиною. "Це, звісно, важливо, щоб батьки були на зв'язку. Але на уроці вони техніку використовують не за призначенням. Граються, переписуються, скачують матеріал для контрольних. Це непотрібно", – переконаний Заболотний.

Учитель історії з села Порепи Житомирської області Микола Петрук теж повністю підтримує ідею заборони телефонів у школі.

"Я 100% за! Це тільки відволікає дітей. Їм на уроці можуть зателефонувати, і вони просяться вийти. Граються на уроках або підглядають під час контрольних. Для педагогів це проблема номер один зараз. У нас теж є коробки, куди вони складають телефони. Для батьків є розклад дзвінків, вони можуть телефонувати на перерві", – говорить Петрук.

Так зберігають телефони в школах 24 канал

Використовують інтернет для навчання

Але далеко не всі освітяни згодні з цим. Особливо ті, хто все-таки використовує техніку для занять.

"Знаєте, я вирішила, що якщо не можна перемогти звичку дітей, то потрібно нею скористатися. Я, наприклад, дуже часто на уроках пересилаю їм у Viber завдання. Вони повинні відкрити надіслані мною вправи, а відповідь на них дати усно по черзі або записати в зошиті. Або надсилаю англійський текст для читання. У них просто немає часу зайвого часу погратися в смартфоні", – розповідає OBOZREVATEL вчителька англійської мови з Львівської області Анастасія Попенко.

Вона визнає, що є ті, хто хронічно не хочуть вчитися й однаково граються в телефоні замість навчання. "Я розмовляю з батьками, я їх закликаю до порядку. Але врешті-решт, якщо дитина не бажає отримувати знання, я не можу її змусити, це її вибір", – каже викладачка.

Світлана Князева, вчителька біології з Харківської області, розповідає, що теж привчила школярів користуватися ґаджетами на уроках для вивчення матеріалу. "Так, у мене зайняло багато часу підібрати для них цікавий матеріал. Давала їм багато відео, тестових завдань, навіть фільмів. Діти вмикають телефони майже на кожному уроці. Подивилися коротий ролик в навушниках, потім відповіли на питання. Їм подобається, мені теж. Але не всі педагоги мене підтримують, їм легше заборонити смартфони", – ділиться досвідом вона.

Вчителі вважають, що діти на уроках відволікаються на телефони Дніпро час

А ось бізнесмен і колишній депутат Київради Олексій Давиденко розповідає, що його син відвідує приватну школу в Києві, і там ґаджети категорично заборонені, причому як для дітей, так і для вчителів і співробітників школи. За порушення можна навіть вилетіти з навчального закладу.

"Без усіляких законів і загальнонаціональних заборон наша школа практично повністю вирішила проблему користування мобільними телефонами в школі", – написав Давиденко.

За його словами, на заняттях учні мають спеціальні навчальні планшети, до яких не можна підключити соціальні мережі, ігри тощо.

Ми не Франція

До речі, Україна буде не першою країною, де ґаджети в навчальних закладах можуть опинитися "поза законом". Телефони не дозволені в школах у Азербайджані, Греції, Таджикистані й Франції. У Великобританії, наприклад, установи самі ухвалюють рішення щодо подібних обмежувальних заходів. Там немає єдиної думки: в одних школах учням категорично заборонено навіть приносити з собою смартфони, в інших – можна навіть використовувати на уроці як підручник.

Співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко вважає, що заборона телефонів у навчальних закладах – це погано.

Скриншот відео

"Не треба посилатися на досвід Франції. Навчальні заклади у Франції і в Україні – різні речі. У нас школи не такі безпечні, як там. У нас дитину можуть із травмою виштовхати на вулицю, не надати допомогу, а вона не зможе зв'язатися з батьками. Я думаю, це безглузда ініціатива. Можливість виходити в інтернет потрібно використовувати, а не забороняти", – переконана Бондаренко.

Також вона вважає, що аргумент про те, що учні списують з інтернету, не витримує критики. "Значить, вчитель так підібрав контрольну, що її можна завантажити. Потрібно готувати такі завдання, щоб дитина думала, а не шукала готові відповіді, які є в мережі", – говорить Бондаренко.

Трагедія в Одеському коледжі

Думки батьків теж розділилися. "У школі часто трапляються конфлікти через телефони. Хтось водою облив, хтось стукнув і розбив. У нас в класі була ситуація: хлопчик поклав смартфон на перила, інший зачепив, впустив на бетон і розбив. Потім батьки цих учнів готові волосся одне одному повисмикувати. Нехай ходять з книжками й зошитами", – вважає мама 5-класника з Полтави Вікторія.

Дехто підозрює, що педагоги копирсаються в особистому листуванні дітей, коли ті здають ґаджети в коробочки. "Вчителька просто переказала моє СМС дитині, яке я їй надіслала. І як до цього ставитися? Я доньці сказала відключати телефон і не давати вчителю, а ховати в портфель. Через це теж був скандал, довелося йти і пояснювати в школу. Я думаю, що всі заборони призводять тільки до конфліктів", – вважає Ольга, мама 7-класниці з Київської області.

Медіазавод

А ось Тетяна Савенок з Чернігова переконана, що смартфони дітям потрібні для безпеки. "Ми всі пам'ятаємо трагедію в коледжі в Одесі. Якби у дітей не було ґаджетів, то бідні батьки взагалі нічого б не знали, що там відбувається. Якою б гарною школа не була, людський фактор не виключений. Тому я завжди стежу, щоб у доньки з собою був заряджений телефон", – говорить Тетяна.

Поки законопроєкт №2792 про заборону використання смартфонів у школах перебуває на обговоренні в Раді. Його автор Олексій Гончаренко вважає, що остаточне рішення щодо того, забороняти ґаджети чи ні, ухвалять директори шкіл. З огляду на те, що багато хто з них виступають за такі заходи, то в разі підтримки парламенту заборону таки введуть.

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