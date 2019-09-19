"Вийдемо на протести!" Чернівецькі студенти поставили різкий ультиматум ректору

Студенти Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича вимагають повернути графік навчання, який передбачав закінчення сесії до Нового року.

За новим графіком період іспитів триватиме з 30 грудня по 19 січня. Студенти незадоволені такими змінами. Адже ті, хто мешкають не в Чернівцях, не зможуть зустріти Новий рік та відсвяткувати Різдво з рідними, бо в цей час складатимуть сесію, повідомляє Інформаційне агентство АСС (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час зустрічі з ректором ЧНУ Романом Петришиним студенти поставили ультиматум – якщо до них не дослухаються, то вийдуть на протести.

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"Попередніх три роки сесія закінчувалася до кінця грудня, тому що необхідно було економити енергоресурси. Проте ця економія була зовсім незначною, оскільки викладачі все одно ходили на роботу, і корпуси університету опалювали. Цього року ми хочемо провести такий собі експеримент та перевірити, чи значні будуть витрати, якщо повернемося до старого графіку навчання. Студентам треба обирати: святкувати чи вчитися", – пояснив Петришин.

Зрештою, ректор запропонував провести сесію до Нового року, але на 2 тижні скоротити зимові канікули – розпочати другий семестр 3 лютого 2020 року. Петришин підпише цей наказ тільки після того, як відповідне рішення буде підтримане на засіданні ректорату.

Зустріч з ректором ЧНУ АСС

Зустріч з ректором ЧНУ АСС

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