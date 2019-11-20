Вихователям дитсадків не збільшать відпустку: у Міносвіти назвали причину

Міністерство освіти відхилило пропозицію Профспілки освітян встановити щорічну відпустку в 56 днів працівникам дошкільних закладів, адже не бачать для цього підстав.

Офіційний документ підписаний заступницею міністерки освіти Світланою Даниленко, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Всеосвіта".

Нещодавно вихователям інклюзивних груп Кабмін з 1 січня 2020 року збільшив щорічну відпустку до 56 днів. У своєму зверненні Профспілка зауважила, що робота педагогів є однаково напруженою, складною та емоційно насиченою.

Нагадаємо, що тривалість щорічної основної відпустки таких працівників ДНЗ як завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог становить 42 календарні дні.

Офіційний документ підписаний заступницею міністерки освіти Світланою Даниленко Всеосвіта

Офіційний документ підписаний заступницею міністерки освіти Світланою Даниленко Всеосвіта

Міністерство освіти пропозицію Профспілки відхилило, адже позиція освітян для відомства не є зрозумілою.

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