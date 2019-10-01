Вихователя дитсадка переплутали з дитиною: у чому справа

У місті Булакан (Філіппіни) 22-річного вихователя Френсіс Манга часто плутають з дитиною через його обличчя.

Відрізнити його від вихованців допомагає тільки зріст 162 сантиметри, пише Clutch з посиланням на Stand for Truth.

"Хлопець завжди виглядав молодше свого справжнього віку. У старших класах у його приятелів вже пробивалася борода, а Френсіс все ще залишався маленьким хлопчиком. Ніяких проблем йому це не приносило – його не дражнили, він добре себе почував, тому і до лікарів не звертався", – йдеться в повідомленні.

Сам хлопець вважає, що затримка в рості і статевому розвитку викликана його хворобливістю в дитинстві, проте ця гіпотеза не підтверджена.

Вихованці дитсадка відносяться до Френсіса більше, як до старшого брата, але поважають і слухають. Хлопець же намагається виглядати якомога старше і серйозніше, вибираючи мішкуватий або строгий одяг.

Френсіс Манга з вихованцями дитсадка Clutch

Френсіс Манга Clutch

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитсадку на Волині дітям влаштували "тортури" фарбою.

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