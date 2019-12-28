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"Вихід є!" В Україні показали реальне онлайн-цькування дітей

1.3т
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Всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу Docudays UA презентувала мультфільми, засновані на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від онлайн-цькувань.

Мультфільми радять переглядати разом з дитиною вдома й говорити про правила безпеки в онлайні. Режисер ролику "Як я перестала бути жертвою" Денис Сполітак наголосив на тому, що йдеться не про стандартні історії булінгу, а про складніші й цікавіші проблеми, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути анімації, доскрольте до кінця сторінки).

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"Мета цих роликів показати дітям, що вихід є. Якщо ти опинився/лася в ситуації кібербулінгу, ніколи не треба соромитися звернутися по допомогу до дорослих, тому що ситуація може стати небезпечною. І ці історії яскраво це ілюструють", – пояснила Ксенія Шиманська, директорка правозахисного департаменту Docudays UA.

20-річна режисерка ролику "Mr. Nox" Діана Денис розповіла, що сама ще зовсім недавно була підлітком і спостерігала випадки онлайн-цькувань. Тому вона закликає не ігнорувати погрози в інтернеті.

Художниця-аніматорка Тереза Яковина та режисер Юрій Юдін вмістили в ролик "Як я став кіберсупергероєм" три історії про цькування свого головного героя, 16-річного Дмитра Федоренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брати Капранови записали історію України на 10 хвилин.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Батьки і діти
Місце
Україна
Теги
діти интернет булінг
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Очень здорово
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