Відправити в США 60 тисяч студентів: економіст назвав спосіб сповільнити еміграцію з України

Американський економіст українського походження Адріан Сливоцький вважає, що українських студентів потрібно скеровувати до США й Канади, адже навчання в цих країнах принесе багато користі.

Як розповів експерт, у США вчиться 1,1 млн закордонних студентів. Серед них – 1 800 українців. У Канаді навчається 500 000 іноземців, а українців – 2 800, пише УКУ.

"Завдання наступного п’ятиліття – помножити наше число студентів в Америці вдесятеро або й більше. Ми розуміємо, що справді потребуємо мати у США, як і корейці, 58 000 студентів. До речі, ми вже маємо 60 000 студентів, що навчаються за кордоном. Скеруймо їх на найкращі можливості. Скеруймо їх до Америки. І до Канади," – наголосив Сливоцький.

Але найважливіше – щоб кожний талановитий студент чи студентка вже в середній школі вдосконалювали знання англійської, вчилися читати, розмовляти, писати цією мовою.

Сливоцький навів у приклад молоду україку, якій навчання у Стенфорді дало масштабні можливості.

"Вона започаткувала маленьке підприємство, яке за півтора десятиліття зросло і створило 800 високоплатних місць в Україні. В трьох різних містах. Нам потрібно її приклад помножити в тисячу разів. Може й більше – в дві тисячі. Це помогло б сповільнити відплив таланту з нашої країни. Це б навіть спонукало наших людей повернутись", – зазначив економіст.

Адріан Сливоцький УКУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець оплатив навчання для бідних студентів.

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