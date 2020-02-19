Відправила смс подрузі: на Житомирщині під колесами потяга загадково загинула школярка

У Попільнянському районі Житомирської області між станціями Попільна та Бровки 15-річна школярка кинулась під потяг.

Як повідомили в поліції Житомирської області, трагедія трапилась увечері 18 лютого. Машиніст потягу розпочав екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та медики. Було встановлено особу потерпілої, 15-річної жительки с. Сокільчі Попільнянського району. Травми, отримані нею унаслідок події, виявились несумісними з життям", – йдеться в повідомленні.

Мати загиблої розповіла, що її донька пішла з дому близько 18 години в день трагедії. Своїй подрузі дівчина відправила смс-повідомлення суїцидального характеру.

Наразі розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного…транспорту) Кримінального кодексу України. З'ясовуються всі обставини та причини трагедії.

На Житомирщині під колесами потяга загадково загинула школярка www.vinnitsa.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Івано-Франківську 14-річний підліток потрапив під потяг.

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