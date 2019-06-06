Відомого телеведучого привела в жах вчителька

Телеведучий Дмитро Шепелєв розповів про свої враження від знайомства з вчителькою однієї зі шкіл Москви, в яку він хотів віддати свого сина.

У своєму акаунті в Instagram шоумен розповів, що його синові нещодавно виповнилося 6 років і наразі ведучий активно займається пошуком навчального закладу для дитини.

Потрапивши в одну зі шкіл в центрі Москви і поспілкувавшись з втомленою від своєї роботи вчителькою, Шепелєв прийшов в стан крайнього розчарування. За його словами, викладачці на вигляд близько 75 років, а сама вона працює в школі понад півстоліття.

Як зазначає ведучий, шкільні вчителі старшого покоління є носіями цінностей старої "жорсткої системи", не орієнтованої на чіткий і планомірний розвиток особистості з подальшою реалізацією потенціалу дитини.

"Я найменше хочу, щоб сина в школі" ламали "", - підкреслив Дмитро Шепелєв.

Відзначимо, британський колега Шепелєва і зовсім вважає, що його син повинен припинити навчання в школі по досягненню 10-ти років. На думку Саймона Коуелла, "шкільна освіта не несе ніякої користі".

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