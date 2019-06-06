Відомого телеведучого привела в жах вчителька

Телеведучий Дмитро Шепелєв розповів про свої враження від знайомства з вчителькою однієї зі шкіл Москви, в яку він хотів віддати свого сина.
У своєму акаунті в Instagram шоумен розповів, що його синові нещодавно виповнилося 6 років і наразі ведучий активно займається пошуком навчального закладу для дитини.
Потрапивши в одну зі шкіл в центрі Москви і поспілкувавшись з втомленою від своєї роботи вчителькою, Шепелєв прийшов в стан крайнього розчарування. За його словами, викладачці на вигляд близько 75 років, а сама вона працює в школі понад півстоліття.
# 60секунд Синові не так давно виповнилося 6 років. Я почав вибирати школу, ходити на дні відкритих дверей. Прийшов в одну пристойну в центрі Москви, гуляю, заглядаю в кабінет. Сидить літня огрядна пані. - Заходьте! Які питання? - Обираю, кажу. - А ось раніше ніхто не вибирав! А зараз і ходять, і ходять, і в рот вчителю заглядають. Я тут уже 53 роки, між іншим. Я отетерів. Виходить, що їй років 75, не менше. І у вересні їй знову дають перший клас! І адже відразу зрозуміло, як вона буде вчити: сидіти від сюди і до обіду, вивчити з 9-ї по 13-ю, "а ось в наш час" та інше. Мені реально стало не по собі. Адже це зовсім не про любов до дітей, не про любов до знань, це про жорстку систему, в якій до дитини немає ніякого діла. Зрозуміло, що нас самих так вчили і здавалося, що це нормально, як і те, що беляшами в їдальні смерділо і комп'ютерний клас був за гратами і під замком. Але для дітей своїх хочеться іншого. Я найменше хочу, щоб сина в школі "ламали". Чи я не правий? Ви що думаєте?
Як зазначає ведучий, шкільні вчителі старшого покоління є носіями цінностей старої "жорсткої системи", не орієнтованої на чіткий і планомірний розвиток особистості з подальшою реалізацією потенціалу дитини.
"Я найменше хочу, щоб сина в школі" ламали "", - підкреслив Дмитро Шепелєв.
Відзначимо, британський колега Шепелєва і зовсім вважає, що його син повинен припинити навчання в школі по досягненню 10-ти років. На думку Саймона Коуелла, "шкільна освіта не несе ніякої користі".
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