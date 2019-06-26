Вирішувати не Зеленському: Гриневич прояснила питання шкільної форми в Україні

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич пояснила, що адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають мають право вирішувати, в якому одязі діти ходитимуть до школи.

Як повідомляє Укрінформ, так головна освітянка України прокоментувала указ президента про скасування шкільної форми.

За словами міністра, розпорядження вже давно застаріле, і ним останнім часом практично не користувалися.

"Той указ прив'язував нас до певних зразків форми, до певних тканин, з яких має виготовлятися форма. І вже кілька років поспіль наша позиція полягає в тому, що громада школи, тобто вчителі, учні, батьки, мають право вирішити, в якому одязі вони навчатимуться”, — пояснила Гриневич.

Міністр наголосила, що головне, аби одяг був зручним для учнів. Далі кожна шкільна спільнота створює самостійно правила для вихованців стосовно визначення форми вбрання.

Шкільна форма khm.depo.ua

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський скасував обов'язкову шкільну форму для українських дітей. Він визнав таким, що втратив чинність, відповідний указ № 417, виданий Леонідом Кучмою.

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