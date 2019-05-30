Відомий університет звинуватили в епідемії самогубств

Університет Брістоля звинувачують в епідемії суїцидів – за останні півтора року загинули 12 студентів вищого навчального закладу.

Про це повідомляє The Sun.

Батьки 20-річної студентки Наташі Абрахарт, яка покінчила життя самогубством в квітні минулого року, подали в суд на університет і зняли документальний фільм на ВВС з метою з'ясування причини серії суїцидів у ВНЗ

Через рік після навчання в університеті Наташа, раніше страждавша від нападів гострої соціальної тривоги, стала відчувати проблеми з психічним здоров'ям. Внаслідок цього з'явилися проблеми з навчанням, через які дівчина дуже переживала.

Студентка зробила три спроби суїциду, остання з яких стала фатальною. У цей день дівчина повинна була виступити перед великою аудиторією з публічною презентацією.

Як стверджує друг загиблої Наташі, академічні умови і високий рівень конкуренції, створені в університеті, чинять серйозний тиск на психіку багатьох студентів.

Повідомляється, що з жовтня 2016 року покінчили життя самогубством 13 студентів з міста Брістоль.

Наташа Абрахарт

У навчальному році 2017/18 звели рахунки з життям 6 студентів закладу – це найвищий показник суїцидів за рік в університетах Великобританії.

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