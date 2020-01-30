Доктор філологічних наук Георгій Почепцов запропонував закрити всі заклади вищої освіти в Україні, щоб розвиватися разом з іншими країнами.

Думками про кардинальну зміну системи вищої освіти професор поділився в інтерв’ю "Главкому". На його думку, також варто змінити предмети навчання і термін придатності диплома до двох років.

"З точки зору практики, перевчити людей практично неможливо. Американці, коли організовували перепідготовку своїх генералів, довго з’ясовували, чому ж їх вчити, які предмети викладати. Адже всі їхні знання і предмети дуже швидко стають застарілими", – пояснив Почепцов.

За його словами, потрібно перейти на річні магістерські програми та вивчати ті предмети, які користуються популярністю в інших країнах, але відсутні в українських закладах.

Відомий професор запропонував закрити всі виші України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що Міносвіти зупинить видачу ліцензій вишам.

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