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Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

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Ощадбанк запустив рекламу в соцмережі, в якій закликає батьків безготівково сплачувати побори в школі.

Відповідний пост зі скріншотом оголошення опублікувала в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова. У рекламі зазначається, що через додаток Ощад 24/7 батьки зможуть сплачувати за навчання, робити перекази на ремонт, день народження завуча, нові підручники (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"БОгі чи бОгіні маркетингу вирішили показати всій країні, як безготівково сплачувати 24/7 побори до школи? Дно чи ще ні? Ощадбанк, що це було?", – обурилась Парфьонова.

У соцмережі люди бурхливо відреагували на рекламу:

"А в призначенні платежу так і писати "хабар директору, завучу чи хто там ще", "Сором!! Так ми "боремося" з корупцією та поборами!!", "Не можу навіть слів підібрати. Шок", – написали користувачі.

Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

Скріншот коментарів

Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

Скріншот коментарів

Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

Скріншот коментарів

Реклама Ощадбанку

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Facebook Tetiana Halych

Реклама Ощадбанку

Реклама Ощадбанку

Facebook Сергей Пасюта

Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал через темношкірих студентів у Рівному.

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Місце
Україна
Теги
побори в школі "Ощадбанк"
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Колосовская Ирина
Колосовская Ирина
Коментар Ощадбанку щодо цієї ситуації. Ми вважаємо за необхідне вибачитись за пост щодо онлайн переказів, який був по різному трактований та викликав обговорення. Метою посту було підкреслити зручність проведення платежів онлайн. Будь-які платежі є більш зручними та контрольованими, коли проходять у безготівковій формі. Лише про це мала бути комунікація. Погоджуємось, що приклад платежів, який був використаний у промо-тексті, є неприйнятним. Ми приносимо вибачення і вже видалили цей пост.
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