Відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі

Ощадбанк запустив рекламу в соцмережі, в якій закликає батьків безготівково сплачувати побори в школі.

Відповідний пост зі скріншотом оголошення опублікувала в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова. У рекламі зазначається, що через додаток Ощад 24/7 батьки зможуть сплачувати за навчання, робити перекази на ремонт, день народження завуча, нові підручники (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"БОгі чи бОгіні маркетингу вирішили показати всій країні, як безготівково сплачувати 24/7 побори до школи? Дно чи ще ні? Ощадбанк, що це було?", – обурилась Парфьонова.

У соцмережі люди бурхливо відреагували на рекламу:

"А в призначенні платежу так і писати "хабар директору, завучу чи хто там ще", "Сором!! Так ми "боремося" з корупцією та поборами!!", "Не можу навіть слів підібрати. Шок", – написали користувачі.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Реклама Ощадбанку Facebook Tetiana Halych

Реклама Ощадбанку Facebook Сергей Пасюта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал через темношкірих студентів у Рівному.

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