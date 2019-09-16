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Відкрито реєстрацію на всеукраїнський конкурс "Учитель року-2020": подробиці

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16 вересня стартувала реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2020".

Як повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, вчителі змагатимуться у п’яти номінаціях: "Зарубіжна література", "Історія", "Образотворче мистецтво", "Початкова освіта" та "Хімія".

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Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року", конкурс розпочнеться 1 листопада 2019 року із зонального етапу. Наступним етапом стануть змагання на регіональному рівні.

"Традиційно найкращі представники з усіх областей та міста Києва зустрінуться у фіналі, який проведуть у містах Біла Церква ("Початкова освіта"), Дніпро ("Історія"), Львів ("Образотворче мистецтво"), Рівне ("Зарубіжна література") та Чернівці ("Хімія")", – йдеться в повідомленні.

Зареєструватись можна до 6 жовтня за посиланням.

Учителька

Учителька

Міністерство освіти і науки України

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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