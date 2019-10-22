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Відходи з минулого тижня: у Києві школа потрапила в скандал через їдальню

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Спеціалізована школа №187 Солом'янського району міста Києва потрапила в скандал через антисанітарію в їдальні.

Про інцидент в соцмережі Facebook повідомила співзасновниця ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова. За її словами, школу обслуговує скандальна організація "ПОНТЕМ.УА" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Нітрати і кишкова паличка: школи Києва потрапили в скандал через антисанітарію

"У меню помідор (пільгова категорія 5-11 гаряче харчування), а на тарілці зелений горошок, з буфетною продукцією біда", – розповіла Парфьонова.

У відремонтованому харчоблоці також виявили антисанітарію. На складі, де зберігають овочі, завелися мошки. У холодильнику кухарі понад тиждень тримають відходи. А директор навчального закладу заявила, що про антисанітарію в харчоблоці перший раз чує.

Харчоблок школи №187

Харчоблок школи №187

Facebook Алена Парфенова

Страви, які подали дітям в школі №187 на обід

Страви, які подали дітям в школі №187 на обід

Facebook Алена Парфенова

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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент:

"Каша на вигляд – гидота, хто таке буде їсти?", "Такі сосиски взагалі їсти не можна, це ж суцільні добавки та емульгатори", "А вони самі цю гидоту їдять? Мені хочеться це викинути", – написали в коментарях.

Відходи з минулого тижня: у Києві школа потрапила в скандал через їдальню

Скріншот коментарів

Відходи з минулого тижня: у Києві школа потрапила в скандал через їдальню

Скріншот коментарів

Відходи з минулого тижня: у Києві школа потрапила в скандал через їдальню

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві забили на сполох, тому що школярам у буфеті продають небезпечні продукти для здоров'я.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе діти харчування
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филипп филипыч
филипп филипыч
европейское питание!
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