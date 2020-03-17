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Відеоуроки онлайн в Україні: де та коли дивитися

1.5т
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Верховна Рада та Міністерство освіти запустять під час карантину щоденну онлайн-трансляцію відеоуроків з тих предметів, які потрібні для підготовки до ЗНО.

Почнуть трансляцію з вівторка, 17 березня з 18:30 до 21:00. Її можна переглянути на телеканалі "Рада" та YouTube-каналі Міносвіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу МОН.

"Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада", – пояснила заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Відеоуроки онлайн в Україні: де та коли дивитися

Відеоуроки онлайн в Україні: де та коли дивитися

Zmi.ck.ua

В інші дні трансляція відбуватиметься за таким графіком:

  • середа: 8:00-9:00 та 18:30-21:00.

  • Четвер: 8:00-9:00 та 18:30-21:00.

  • П’ятниця: 8:00-9:00 та 18:30-21:00.

  • Субота та неділя: 10:00-20:00 (6,5 годин із перервами).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька поділилася правилами роботи під час карантину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Місце
Україна
Теги
видео школа Міністерство освіти України
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