"Віддаю 80% прибутку учням": найкращий викладач світу зворушив історією життя

У березні 2019 року 37-річний викладач з Кенії Пітер Табічі виграв "учительський Оскар" Global Teacher Prize – премію в один мільйон доларів.

Як розповів вчитель в інтерв'ю "НВ", його ростила сім'я педагогів. Батько – вчитель молодших класів, три дядьки і чотири кузени теж присвятили себе школі. Мати померла, коли йому було всього одинадцять (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я став свідком неймовірної відданості моєї сім'ї суспільству – як у робочий час, так і в позаурочний. Дивлячись на родичів, я розумів: учитель – чи не найцінніша людина у суспільстві. Його вплив не обмежується стінами класу, а його роль – надихати юні уми, щоб вони могли прийняти будь-які виклики, що готує для них життя", – розповів Табічі.

За власним бажанням вчитель перейшов з приватної школи до звичайної. Середня школа в поселенні Пвані погано оснащенна. У закладі тільки один комп'ютер, який ділять адміністрація і педагогічний колектив. Близько 95% учнів – вихідці з дуже бідних сімей, у яких немає доступу навіть до чистої води.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі Peter Tabichi

"Багато з них добре знають, що означає не доїдати. Їм часто доводиться розраховувати тільки на ту їжу, що може дати шкільна адміністрація: вівсянку на сніданок і суміш вареного гороху і кукурудзи на обід", – додав вчитель.

Пітер Табічі 80% свого прибутку віддає школі, щоб підтримати якомога більше учнів. Для цього він організував у школі Клуб виховання талантів і активно розвиває Науковий клуб. Це мотивує дітей, зміцнює їхню віру в свої сили.

Учні Табічі не лише з різних племен, вони сповідують різні віри і конфесії: іслам, католицизм, адвентизм. Разом зі шкільною адміністрацією він запустив Клуб миру – проєкт, який допоможе виростити справжніх громадян світу: незалежних, вдумливих, таких, що поважають інших і розуміють цінність співпраці з оточуючими.

У програмі зустрічей представникам усіх релігійних груп виділено однаковий час для молитви або богослужіння. Члени клубу разом обговорюють різні теми: вплив людини на клімат, насильство, як протистояти цьому в школі і в суспільстві.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі Peter Tabichi

Мільйон, який вчитель здобув після перемоги на конкурсі, він збирається інвестувати в місцеву громаду і школу. Забезпечити обладнанням навчальний заклад і клуби, про які йшла мова. Також вчитель планує створити програму для підтримки малозабезпечених учнів.

"Українським учителям я би сказав: діліться своєю пристрастю з колегами, підтримуйте один одного, щоб досягти найкращих результатів для своїх учнів. Ви володієте величезною владою і відповідальністю, ви залишаєтеся взірцем для наслідування, навіть коли покидаєте межі класу", – порадив Табічі.

Взяти участь (якщо ви вчитель) або номінувати викладача на премію Global Teacher Prize Ukraine до 1 серпня можна за посиланням.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі Peter Tabichi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як молодому вчителю вижити в школі.

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