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"Віддаю 80% прибутку учням": найкращий викладач світу зворушив історією життя

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У березні 2019 року 37-річний викладач з Кенії Пітер Табічі виграв "учительський Оскар" Global Teacher Prize – премію в один мільйон доларів.

Як розповів вчитель в інтерв'ю "НВ", його ростила сім'я педагогів. Батько – вчитель молодших класів, три дядьки і чотири кузени теж присвятили себе школі. Мати померла, коли йому було всього одинадцять (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я став свідком неймовірної відданості моєї сім'ї суспільству – як у робочий час, так і в позаурочний. Дивлячись на родичів, я розумів: учитель – чи не найцінніша людина у суспільстві. Його вплив не обмежується стінами класу, а його роль – надихати юні уми, щоб вони могли прийняти будь-які виклики, що готує для них життя", – розповів Табічі.

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За власним бажанням вчитель перейшов з приватної школи до звичайної. Середня школа в поселенні Пвані погано оснащенна. У закладі тільки один комп'ютер, який ділять адміністрація і педагогічний колектив. Близько 95% учнів – вихідці з дуже бідних сімей, у яких немає доступу навіть до чистої води.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Peter Tabichi

"Багато з них добре знають, що означає не доїдати. Їм часто доводиться розраховувати тільки на ту їжу, що може дати шкільна адміністрація: вівсянку на сніданок і суміш вареного гороху і кукурудзи на обід", – додав вчитель.

Пітер Табічі 80% свого прибутку віддає школі, щоб підтримати якомога більше учнів. Для цього він організував у школі Клуб виховання талантів і активно розвиває Науковий клуб. Це мотивує дітей, зміцнює їхню віру в свої сили.

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Учні Табічі не лише з різних племен, вони сповідують різні віри і конфесії: іслам, католицизм, адвентизм. Разом зі шкільною адміністрацією він запустив Клуб миру – проєкт, який допоможе виростити справжніх громадян світу: незалежних, вдумливих, таких, що поважають інших і розуміють цінність співпраці з оточуючими.

У програмі зустрічей представникам усіх релігійних груп виділено однаковий час для молитви або богослужіння. Члени клубу разом обговорюють різні теми: вплив людини на клімат, насильство, як протистояти цьому в школі і в суспільстві.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Peter Tabichi

Мільйон, який вчитель здобув після перемоги на конкурсі, він збирається інвестувати в місцеву громаду і школу. Забезпечити обладнанням навчальний заклад і клуби, про які йшла мова. Також вчитель планує створити програму для підтримки малозабезпечених учнів.

"Українським учителям я би сказав: діліться своєю пристрастю з колегами, підтримуйте один одного, щоб досягти найкращих результатів для своїх учнів. Ви володієте величезною владою і відповідальністю, ви залишаєтеся взірцем для наслідування, навіть коли покидаєте межі класу", – порадив Табічі.

Взяти участь (якщо ви вчитель) або номінувати викладача на премію Global Teacher Prize Ukraine до 1 серпня можна за посиланням.

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Володар премії Global Teacher Prize 2019 року Пітер Табічі

Peter Tabichi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як молодому вчителю вижити в школі.

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Тема
школа
Місце
Кенія
Тег
школа
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