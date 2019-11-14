"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

Заслуженого вчителя України Віктора Мисана обурило те, що від педагогів вимагають всього, тому в них не має права на помилку.

Як розповів освітянин на Facebook-сторінці, за останні п'ять років різко зросли вимоги до вчителя. Майже всі хочуть від нього "елементарного": все знати, бути вихованим, бути психологом тощо, пише OBOZREVATEL.

"Хто із тих, хто "вчився на пісатєлєй" наважиться зайти до класу і за своєю писаниною провести урок (і не один!) так, щоб реалізувати компетентнісний підхід? Я, як педагог, нічого не хочу і нічого не вимагаю. Сьогодні прожив 5 уроків. Витер із дошки схеми, які заготував своїм вихованцям-слухачам. Вимив руки. Зачинив вікна, кабінет... ", – додав Мисан.

Слова вчителя вразили мережу. Користувачі написали, що проблема досить актуальна. Адже вчителі не повинні знати все, а повинні вибороти для себе право робити свою роботу: готуватися і проводити якісні уроки, позакласні заходи.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща вчителька світу звернулася до колег і розповіла, як краще поводитися з дітьми.

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