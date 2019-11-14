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"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

2.7т
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Заслуженого вчителя України Віктора Мисана обурило те, що від педагогів вимагають всього, тому в них не має права на помилку.

Як розповів освітянин на Facebook-сторінці, за останні п'ять років різко зросли вимоги до вчителя. Майже всі хочуть від нього "елементарного": все знати, бути вихованим, бути психологом тощо, пише OBOZREVATEL.

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"Хто із тих, хто "вчився на пісатєлєй" наважиться зайти до класу і за своєю писаниною провести урок (і не один!) так, щоб реалізувати компетентнісний підхід? Я, як педагог, нічого не хочу і нічого не вимагаю. Сьогодні прожив 5 уроків. Витер із дошки схеми, які заготував своїм вихованцям-слухачам. Вимив руки. Зачинив вікна, кабінет... ", – додав Мисан.

Слова вчителя вразили мережу. Користувачі написали, що проблема досить актуальна. Адже вчителі не повинні знати все, а повинні вибороти для себе право робити свою роботу: готуватися і проводити якісні уроки, позакласні заходи.

"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

Скріншот коментарів

"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

Скріншот коментарів

"Від нас вимагають всього!" Крик душі українського вчителя вразив мережу

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща вчителька світу звернулася до колег і розповіла, як краще поводитися з дітьми.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Тег
школа
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