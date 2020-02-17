Вибори у виші Харкова: стало відомо, чи став ректором медик-продавець немовлят

Ексглава Львівської обласної лікарні швидкої допомоги Богдан Федак, який у 1990-х роках допомагав продавати немовлят за кордон, не став ректором Харківської медичної академії післядипломної освіти.

14 лютого відбувся другий тур виборів, під час яких не змогли обрати очільника вишу. Нагадаємо, на пост ректора ХМАПО претендували доктор наук Олена Касьянова і Богдан Федак, який також відомий як колишній директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "Медиа группа Объектив".

"У другому турі 64% виборців проголосували "проти всіх". За Касьянову свої голоси віддали 12% виборців, за Федака – 22%", – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що на посаду ректора ХМАПО претендували ще три кандидати. Проте їх не допустили до конкурсу.

"Усі кандидати, які є штатними кадровими співробітниками Академії, – їх кандидатури були відхилені з незрозумілих причин. Фактично колектив був обмежений в праві вільного вибору свого керівника. Все це не може не викликати підозри про корупційну складову тих дій, які відбуваються", – розповів один з кандидатів, якого відсторонили від участі в конкурсі, колишній ректор ХМАПО Олександр Хвисюк.

Стало відомо, чи став ректором вишу Харкова медик-продавець немовлят

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ректора українського вишу звинуватили в масштабних хабарах.

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