Вибиті зуби, поламані окуляри: у Рівному третьокласники влаштували терор одноліткам

Третьокласники школи №4 міста Рівне влаштували терор одноліткам, через що постійно зривається навчання в класі.

Вчитель не може провести урок, бо заспокоює неконтрольованих школярів. Про конфлікт написала у соцмережі Facebook мати одного з учнів Анастасія Алексіюк, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "ЧаРівне".

"Діти колективно виходять з уроку до вбиральні, їдять під час занять. А найголовніше те, що вони бояться відповідати на запитання вчителів через місцевого лідера розбишак – той насміхається з них, розбиває окуляри однокласників, грубо відповідає старшим людям і вчителям", – розповіла Алексіюк.

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За її словами, нещодавно маленький хуліган вибив три постійні зуби одному з учнів. Батьків розбишак влаштовує поведінка дітей, ніхто не збирається відшкодовувати збитки.

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В міському управлінні освіти пояснили, що ситуацію не можуть вирішити. Перевести учнів, які зривають уроки, без згоди батьків не мають права.

Конфлікт у класі триває вже не перший рік. Як розповів батько третьокласника Руслан Алексіюк, через розбишак сина переведуть до іншого навчального закладу.

"Директору байдуже, що відбувається в школі. У класі постійні конфлікти. Я не дозволю, щоб мою дитину так принижували", – заявив чоловік.

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