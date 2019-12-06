Вибиті зуби, поламані окуляри: у Рівному третьокласники влаштували терор одноліткам

Третьокласники школи №4 міста Рівне влаштували терор одноліткам, через що постійно зривається навчання в класі.
Вчитель не може провести урок, бо заспокоює неконтрольованих школярів. Про конфлікт написала у соцмережі Facebook мати одного з учнів Анастасія Алексіюк, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "ЧаРівне".
"Діти колективно виходять з уроку до вбиральні, їдять під час занять. А найголовніше те, що вони бояться відповідати на запитання вчителів через місцевого лідера розбишак – той насміхається з них, розбиває окуляри однокласників, грубо відповідає старшим людям і вчителям", – розповіла Алексіюк.
За її словами, нещодавно маленький хуліган вибив три постійні зуби одному з учнів. Батьків розбишак влаштовує поведінка дітей, ніхто не збирається відшкодовувати збитки.
У Рівному третьокласники влаштували терор одноліткам
detki.co.il
В міському управлінні освіти пояснили, що ситуацію не можуть вирішити. Перевести учнів, які зривають уроки, без згоди батьків не мають права.
Конфлікт у класі триває вже не перший рік. Як розповів батько третьокласника Руслан Алексіюк, через розбишак сина переведуть до іншого навчального закладу.
"Директору байдуже, що відбувається в школі. У класі постійні конфлікти. Я не дозволю, щоб мою дитину так принижували", – заявив чоловік.
Скарга батьків на учнів, які зривають уроки
ЧаРівне
Як повідомляв OBOZREVATEL,у Києві батьки влаштували булінг школярці.
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