"Ви запізнилися!" Зеленська відправила в школи ревізорів і нарвалася на критику

У рамках спеціального проєкту першої леді країни Олени Зеленської з удосконалення системи шкільного харчування у 500 навчальних закладів України вирушили спеціальні комісії, які мають перевірити, наскільки якісними є обіди учнів.

Зазначається, що результати перевірки будуть відомі після 28 лютого. Про це йдеться на сторінці дружини президента у Facebook.

"В Україні 15 тис. 103 школи, у яких навчається 4 млн 113 тис. дітей. Наявна статистика свідчить, що 94,5% шкіл мають їдальні або буфети, щоб забезпечувати дітей гарячим харчуванням. Та ж сама статистика каже, що гарячі обіди в школі отримують 70% учнів, 50% з яких – безкоштовно. Але всі ці дані говорять про кількість, і нічого – про якість", – зауважила Зеленська.

Олена Зеленська ініціювала перевірку шкільних обідів

За її словами, аби зрозуміти реальну ситуацію, а також рівень задоволеності учнів і батьків шкільними обідами, й було ініційоване якісне дослідження системи шкільного харчування, до якого долучилися представники різних міністреств.

В рамках проєкту міжвідомчі комісії зокрема перевірять технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру, за якою готують дітям обіди, меню, його калорійність і різноманітність, доступ до питної води та її якість, систему контролю якості та безпечності продуктів та умови їхнього зберігання, загальний санітарно-гігієнічний стан.

Водночас, підкреслила перша леді, паралельно фахівці матимуть змогу поспілкуватися з учнями та батьками щодо рівня їхньої задоволеності шкільним харчуванням, а також із перших вуст отримати зауваження й побажання.

"На результати чекаємо вже наприкінці лютого. Обов’язково поділюся отриманою інформацією", – підсумувала Зеленська.

Зауважимо, що в коментарях під цим дописом одні підписники висловили підтримку такій ініціативі першої леді, водночас порадили згодом провести таку ж перевірку й у дитячих садочках.

"Дякуємо вам, пані Олено! Ви молодець, діти це наше майбутнє, тому все найкраще потрібно робити сьогодні!", "Супер! Все вірно! З нетерпінням чекаємо позитивних результатів!", "Було б не погано і з садочками таке ж зробити?", "Крига скресла, панове злодії з державної годівниці! Сім'я Зеленських – ви кращі! Багато цього ще не розуміють!" – підкреслили українці.

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Інші ж стали радити, у які саме навчальні заклади варто завітати таким шкільним ревізорам від Зеленської.

"Не знаю, чи батьки в нашому місті задоволенні обідами в школі, коли носять з дому картоплю, моркву.., щоб було з чого приготувати обід", "У нашій школі кухарі готують смачно. Але якість продуктів, які привозить постачальник, під сумнівом. Зверніть на це увагу!" – додали підписники.

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

І, звісно ж, не обійшлося без критики. Багато звернули увагу на те, що подібна програма вже давно існує. Її розробив відомий український кулінар Євген Клопотенко, однак чиновники не спромоглися її підтримати.

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

"Звідки такі цифри, що 50% з 70% харчуються, та ще гарячими образами безкоштовно? Все харчування, крім поодиноких пільгових категорій, оплачують батьки!", "Раніше "Квартал 95" жартував би про введення в меню шаурми і всі сміялися би. А тепер – із серйозним обличчям говорить про молоко... Часи змінюються", "Нічого доброго з цього не вийде", "Зараз влада закриє "зайві" сільські школи і статистику підправить", "Навіщо вигадувати велосипед? Євген Клопотенко розробив меню, враховані всі потреби школярів, калорійність, різноманіття, що вам ще потрібно?", "Ця програма вже існує! Відкрийте очі! Скільки можна?!", "Де 50 % дітей харчуються безкоштовно? Було до грудня, далі і діти учасників АТО, і малозабезпечені стали їсти за гроші!", "І що там досліджувати? Ви що ніколи в шкільній їдальні не харчувалися? До того ж Євген Клопотенко все давно і без вас вже зробив: збірку рецептів смачної їжі для шкільних закладів розробив, затвердив і впроваджує за підтримки батьків і шкільного керівництва... Вибачте, але ви запізнилися", – обурюються українці.

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

Реакція українців Facebook/Олена Зеленська

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